Amateurvoetbal: Stadspark wint derby van GRC, zeges voor Groen Geel en Gorecht

Foto Andor Heij

In de tweede klasse O gingen beide degradanten, Oranje Nassau en GRC Groningen zaterdag in de eerste competitieronde onderuit. De promovendi SC Stadspark en Groen Geel wonnen, net als Gorecht. Forward verloor. In de derde klasse D was er winst voor GVAV Rapiditas en Helpman.

In 2O zitten zes clubs uit de gemeente Groningen en op de eerste speeldag was er dus al een derby. Promovendus SC Stadspark versloeg thuis degradant GRC Groningen met 3-2. GRC kwam nog wel voor door een treffer van Timen Visser, maar voor de pauze maakte Jan Hooiveld weer gelijk. Patrick Albers zette Stadspark na een uurtje op een 2-1 voorsprong. Bij GRC is good old Erwin Alt teruggekeerd en die maakte de gelijkmaker. Cedwin Tel bleek het goudhaantje bij Stadspark door in de slotfase de winnende te maken: 3-2.

Ook Groen Geel won bij de rentree in de tweede klasse. Op sportpark Corpus den Hoorn werd met 2-0 gewonnen van Roden. Michael de Leeuw scoorde voor de pauze en invaller Rutger Etten er na.

Gorecht won in en tegen Peize met 3-1. Voor de pauze werd er niet gescoord, maar daarna kwam de ploeg uit Haren achter. Door twee doelpunten van de van PKC’83 overgekomen Tim Deelen en één van Nick Janzen trok Gorecht aan het langste eind.

Degradant Oranje Nassau verloor in en tegen Kollum met 2-1. Voor de pauze kregen beide ploegen een paar goede kansen. Voor ON schoot Rick Wiersma net over. Na 53 minuten opende Kollum de score: 1-0. ON wist weinig te creëren, maar specialist Mart Bloeming schoot wel een vrije trap raak. Maar in de laatste minuut werd een vrije trap van Kollum ON fataal: 2-1.

Forward ging zaterdagavond thuis met 3-1 onderuit tegen Grijpskerk. Frederik Houdé opende nog wel de score voor de studenten. Daarna ging het mis en nog voor rust tilde Grijpskerk de stand naar 3-1. Ondanks alle inspanningen lukte het Forward niet om het tij te keren.

Derde klasse D

In 3D was er winst voor Helpman en degradant GVAV Rapiditas, GVAV won met 3-2 bij Zuidlaren. Helpman won in Assen met 3-1 van LTC. Jan van Essen scoorde twee keer voor Helpman.

Be Quick (zaterdag) en The Knickerbockers hielden het op een 1-1 gelijkspel. Promovendus FC Lewenborg verloor thuis met 3-0 van Wildervank.

Lagere klassen

In 4E is Lycurgus de eerste koploper na een 5-1 zege bij Bakkeveen. In 4F is dat Oosterparkers dat thuis met 7-1 won van Warffum.

In 5E keerde Potetos na vier jaar afwezigheid met een standaardelftal terug. Dat werd nog geen succes. Op het eigen sportpark het Noorden werd met 4-2 verloren van DIO Groningen.