Amateurvoetbal: Pak slaag GRC Groningen, opnieuw winst voor Gorecht en Groen Geel

Foto: Andor Heij. Forward - GRC Groningen

In de tweede klasse O kreeg GRC Groningen zaterdag een verschrikkelijk pak slaag. Gorecht en Groen Geel wonnen ook hun tweede duel. ON pakte een punt. In 3D bleef Helpman foutloos. In 5F maakte DIO Groningen gehakt van OKVC.

In en tegen Grijpskerk ging GRC Groningen met maar liefst 9-1 over de knie. Bjorn Baar en Joost Schoenmaker waren met ieder vier doelpunten de grootste plaaggeesten voor GRC.

Gorecht won thuis met 3-1 van Kollum. Gorecht stond bij de rust met 2-0 voor door Sam Niewold en Noel Bacuna. Kollum kwam na de rust terug tot 2-1 en werd het nog spannend. In de slotfase maakte invaller Jens van der Woude aan alle onzekerheid een eind.

Ook Groen Geel won. In en tegen Bedum werd het 2-1. Rob van der Leij opende de score voor Groen Geel. Via Mark Kruizinga werd het na de pauze 1-1. Tim Riksman maakte tien minuten voor tijd de winnende voor Groen Geel.

Oranje Nassau pakte in de tweede wedstrijd het eerste punt. Thuis werd het 2-2 tegen Winsum. Nadat Winsum op de paal had geknald maakte Sjoerd Nienhuis er 0-1 van. Kort na rust werd het zelfs 0-2 door Ruben ten Hof. OM kwam terug in de wedstrijd nadat Mart Nijhof na een vrije trap had raak geschoten. Jelmer Bies maakte er kort voor tijd na een scrimmage 2-2 van. ON drong aan, maar de winnende wilde niet vallen.

In deze klasse speelt SC Stadspark zondag thuis tegen Peize en Forward uit tegen Roden.

Derde klasse

Helpman won ook de tweede wedstrijd in de derde klasse D. Thuis werd met 1-0 gewonnen van DVC Appingedam Marniek Berends schoot kort voor tijd een strafschop raak.

Be Quick 1887 (zaterdag) won bij FC Assen met 3-2. Senn Boersma scoorde twee keer en Wouter Lubeck één keer. Be Quick heeft na twee duels vier punten,

Dat geldt ook voor The Knickerbockers. Thuis werd het 1-0 tegen LTC door een treffer van Jordi Huizing.

GVAV Rapiditas verloor op Kardinge met 1-0 van Veendam 1894. GVAV blijft daarmee op drie punten staan.

FC Lewenborg verloor ook de tweede competitiewedstrijd. NEC Delfzijl was in eigen huis met 4-0 te sterk.

Lagere klassen

In 4D is Lycurgus na twee wedstrijden nog zonder puntverlies. In eigen huis werd met 4-2 gewonnen van Waskemeer. Dion Westra maakte er twee voor Lycurgus.

In 4F won Oosterparkers ook tweede wedstrijd. Uit bij Rood Zwart Baflo werd het 4-2. Daan van der Meulen scoorde twee keer.

In 5F is DIO Groningen koploper. Thuis legde Oosterparkers OKVC uit Oldehove over de knie: 11-1. Ramon van den Berg was drie keer trefzeker.