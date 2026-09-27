Amateurvoetbal: Forse nederlaag Forward, eerste punten GRC Groningen

Foto: Andor Heij. Forward - Bedum

In de tweede klasse O ging Forward op eigen terrein fors onderuit. GRC Groningen pakte de eerste punten. In 3E verloor Groninger Boys ook de derde competitiewedstrijd. In 5B bleef Italian Boys foutloos.

Forward kreeg op sportpark Zernike een half dozijn doelpunten om de oren tegen Bedum: 6-0. Bedum kwam al binnen twee minuten op voorsprong via Thijs Boskamp. Frederik Houdé kreeg de kans op de gelijkmaker, maar daarna was het Bedum dat de klok sloeg. Mark Kruizinga en Mart Slager zorgden voor de 3-0 ruststand. Forward doelman Sebastien Naim had nog een paar goede reddingen in huis, anders was de score voor rust nog hoger opgelopen.

Na de pauze kreeg Luc van den Brink zijn tweede gele en dus rode kaart en moest Forward met tien man verder. Thijmen van Houten zorgde na een uur voor de vierde van Bedum. Forward leek daarna de schade verder beperkt te houden, maar in de slotfase sloeg Kruizinga nog twee keer toe: 6-0. Het waren de eerste punten voor Bedum. Forward staat met een punt voorlaatste.

Winst GRC Groningen

GRC Groningen had wat goed te maken na het debacle van vorige week toen met 9-1 werd verloren van Grijpskerk. GRC herstelde zich en won in en tegen Peize met 2-1. Pascal Pathuis en Timen Visser tekenden voor de doelpunten van de Groningers. GRC staat tiende met drie punten uit drie wedstrijden.

Derde klasse en lager

In 3E ging Groninger Boys opnieuw met grote cijfers ten onder. Bij Veelerveen werd het 7-3. Groninger Boys staat na drie duels puntloos laatste en kreeg al 18 treffers om de oren.

In 4E speelde Groen Geel (zondag) met 1-1 gelijk tegen ASVB. Jorick Bakker scoorde op sportpark Corpus den Hoorn voor Groen Geel. Groen Geel heeft vier punten uit drie wedstrijden.

In 5B won Italian Boys ook de derde wedstrijd. Bij Yde de Punt werd het 5-2 na een 2-0 achterstand. Jamal Fadili maakte er drie.

Engelbert pakte de eerste punten door thuis met 2-1 te winnen van Wedde. Woltersum staat nog op nul na de 4-2 nederlaag bij Eext.