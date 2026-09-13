Amateurvoetbal: Nederlaag Groninger Boys, ruime zege Italian Boys bij rentree

Foto: Andor Heij. Groninger Boys - Oerterp

Groninger Boys heeft zondag de eerste wedstrijd in de derde klasse E verloren. Italian Boys won bij de rentree in de standaardklasse.

Groninger Boys verloor in Nieuw Weerdinge met 3-0 van Titan. Groninger Boys speelde lange tijd met tien man na een rode kaart voor Jayden Plassaer vroeg in de wedstrijd.

Promovendus Groen Geel (zondag) haalde bij de rentree in de vierde klasse meteen fors uit. Thuis werd met 6-2 gewonnen van Nijborg. Jorick Bakker en Lucien de Vries scoorden twee keer. Groen Geel is de eerste koploper in 4B.

Italian Boys heeft na bijna 25 jaar weer een standaardelftal op de been gebracht. Na een succesvolle beker-exercitie met drie ruime zeges, volgde ook in de eerste competitiewedstrijd een stevige overwinning in de vijfde klasse B. In en tegen Bellingwolde werd het 5-1.

In dezelfde klasse kwam degradant Engelbert thuis niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen JVV. Woltersum ging uit bij GKC hard onderuit: 5-0.