Actievoerders gaan zaterdag vliegeren voor Gaza op Stadsstrand

Op het stadsstrand wordt komende zaterdag gevliegerd, omdat kinderen in Gaza dat sinds vorige week niet meer mogen.

De actie onder de noemer ‘Kites for Palestine’ maakt deel uit van een landelijke oproep van pro-Palestijnse organisaties om in Nederland te vliegeren als protest. In Groningen pakken onder meer de Stichting Groningen-Jabalya, Collectief Activisme Groningen en Groningen4Palestine de oproep op.

De actievoerders willen met de vliegeractie aandacht vragen voor de situatie van Palestijnse kinderen in Gaza. Het Israëlische leger kondigde afgelopen week aan dat vliegers als een mogelijk veiligheidsrisico worden gezien, nadat enkele vliegers uit Gaza waren overgewaaid op Israëlisch grondgebied.

Israël liet weten dat het Gazanen met vliegers als mogelijk doelwit beschouwt, net als andere vliegende objecten uit het gebied. Maar volgens Palestijnse organisaties is dat onzin en vormen de vliegers geen enkel gevaar voor Israël. De vliegers zijn volgens hen juist een stukje cultureel erfgoed van de Palestijnen als symbool van vrijheid.

De actie op het Stadsstrand begint komende zaterdag rond 14.00 uur. Wie mee wil vliegeren, mag een eigen vlieger meenemen. Maar de organisatie heeft ook witte vliegers beschikbaar voor wie er geen heeft. Actievoerders mogen deze ter plekke versieren. Wie niet naar het Stadsstrand kan of wil, maar toch wil protesteren, kan volgens de organisaties meedoen door een vliegervormig object voor het raam te zetten of aan een vlaggenstok te hangen.