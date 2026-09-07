Actiegroep achter (tijdelijke) Gerrit Krolbrug stopt ermee: ‘We passen ervoor om als alibi gebruikt te worden’

Foto: Joris van Tweel

Het Platform Gerrit Krolbrug* stopt per direct. Dat laat voorzitter Chris van Malkenhorst maandagmiddag weten. De actiegroep is ontevreden over de manier waarop de gemeente Groningen omgaat met de organisatie na de beslissing uit Den Haag om geen alternatieve oversteek te bieden tijdens de herbouw van de Gerrit Krolbrug.

Uit de koker van de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) lag een plan op tafel voor een tijdelijke brug voor de grote hoeveelheid fietsers en voetgangers die dagelijks gebruikmaken van de oversteek van het Van Starkenborghkanaal, tijdens de herbouw van de in 2021 aangevaren Gerrit Krolbrug. Volgens het Platform Gerrit Krolbrug is dit plan ‘duurzaam en kostenbesparend’ ten opzichte van alle andere alternatieven die in de loop der jaren de revue zijn gepasseerd. Maar volgens minister Karramans is ook dit plan, net als alle andere alternatieve oversteekmogelijkheden tijdens de herbouw van de brug, te duur en daarmee onhaalbaar. Den Haag zette daarom voor de zomervakantie al een streep door een tijdelijk alternatief voor de Gerrit Krolbrug in Den Haag.

Het Stadhuis liet kort voor het aantreden van het nieuwe college in juni al weten zich neer te leggen bij het besluit van het ministerie. Maar met het vertrek van Philip Broeksma en het aantreden van wethouder Jalt de Haan hoopten Van Malkenhorst en de rest van het Platform Gerrit Krolbrug nog een luisterend oor te vinden voor het VBNO-alternatief. Maar volgens Van Malkenhorst zit er geen beweging in het Stadhuis: ook het nieuwe college liet weten dat zo’n brug er niet komt. Het platform verwijt de gemeente daarnaast dat er niets is gedaan met de breed gesteunde petitie en acties van bewoners, bedrijven en instellingen om zich hard te maken voor een alternatieve oversteek tijdens de herbouw. Van Malkenhorst: “Integendeel, tandeloos en onmachtig verschuilt de gemeente zich achter Rijkswaterstaat.”

Een laatste gesprek tussen het college en de belangenorganisatie van eind augustus was daarmee volledig nutteloos, besluit Van Malkenhorst: “Dat dit besluit blijkbaar niet vooraf aan het bezoek kon worden meegedeeld, komt op ons respectloos en schofferend over. Gedurende het gehele project werden we te laat of onvolledig geïnformeerd, hoewel de gemeente zelf stelt dat we overal bij betrokken zijn geweest. Maar we waren feitelijk enkel en alleen een ‘alibi’ voor het college. We passen ervoor om zo langer gebruikt te worden.”