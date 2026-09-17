Actie van Volt voor betere bewegwijzering naar toiletten

Openbaar toilet Grote Markt | Foto: Britt Gnodde

Leden van Volt hebben woensdag actie gevoerd voor betere richtingaanwijzingen naar openbare toiletten in de stad.

Mede uit onderzoek van OOG blijkt dat mensen, als ze een openbaar toilet zoeken, deze niet kunnen vinden, terwijl ze er wel zijn. Daarom kwam Volt met het idee dat er verbetering mogelijk is op het gebied van bewegwijzering.

“Er zijn wel apps, zoals de Hoge Nood app,” zegt fractievoorzitter Robin Twickler van Volt. “Maar niet iedereen weet van het bestaan van deze apps, of mist de digitale vaardigheden om die te gebruiken. De stad moet voor iedereen toegankelijk zijn, daarom zijn fysieke bordjes naar openbare toiletten nodig.”

De raadsfractie van Volt heeft woensdagavond een motie met die strekking ingediend. Die is door alle fracties aangenomen, behalve dor de VVD, PVV en Forum voor Democratie.

Volt doet ook een beroep op ondernemers. Ze leveren een brief af bij honderd ondernemers met een pand in de binnenstad, met het verzoek om gebruik te kunnen maken van wc’s.