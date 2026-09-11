ACM geeft opnieuw groen licht voor trein van Stad naar Parijs

De rechtstreekse trein van Groningen naar Parijs is sinds deze vrijdag een stap dichterbij. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) oordeelt dat de nieuwe Arriva-treinen naar Parijs het economisch evenwicht van de NS-concessie op het spoor vanuit Stad niet in gevaar brengen.

De uitspraak is het gevolg van een onderzoek waar de NS begin 2024 om vroeg, nadat Arriva in 2023 aan de ACM vroeg om goedkeuring voor de treindienst. De NS is bang dat de nieuwe internationale treinen van concurrenten als Arriva, waaronder de geplande verbinding van Arriva tussen Groningen en Parijs, economische schade opleveren voor het bedrijf dat de zogenaamde ‘concessie’ heeft op het ‘hoofdrailnet’.

De ACM heeft nu de gevolgen van de door Arriva aangemelde treindiensten tussen Amersfoort en Parijs en tussen Den Haag HS en Parijs uitgeplozen. Volgens de toezichthouder blijft het economische effect op de NS-concessie beperkt. De geschatte daling van het rendement van de NS ligt ruim onder de grens die de ACM gebruikt om van een aanzienlijke negatieve invloed te spreken.

Arriva wil de nieuwe verbindingen in ieder geval vanaf 1 februari 2028 laten rijden, of zo snel mogelijk daarna. Daarvoor moet Arriva nog wel toegang krijgen tot het Nederlandse spoor en moet het daarvoor nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Als er onvoldoende capaciteit is, hebben de treinen van de NS-concessie voorrang. Omdat de verbinding door meerdere landen loopt, geldt datzelfde voor spoorbeheerders in België en Frankrijk.