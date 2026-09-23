Acht spelers FC Groningen vliegen uit voor interlands

v.l.n.r. Wouter Prins, Etienne Vaessen, Jorg Schreuders

De komende twee weken staat voor acht spelers uit de selectie van FC Groningen een interlandperiode in de planning. Ook zijn drie spelers uit de Opleiding geselecteerd.

Keeper Etienne Vaessen is opgeroepen voor de nationale ploeg van Suriname. Het land speelt de komende weken tegen Honduras, Martinique en tweemaal Guatemala. Mark Csinger komt met Hongarije uit in de UEFA Nations League. Dat land speelt tegen Georgië, Noord-Ierland en tweemaal tegen Oekraïne. Brynjólfur Willumsson speelt met IJsland tegen Luxemburg, Bulgarije en tweemaal Estland.

Thijmen Blokzijl, Thom van Bergen, Jorg Schreuders en Tygo Land zijn opgeroepen voor Jong Oranje. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt drie EK Onder-21-kwalificatieduels. Tegenstanders zijn Jong Noorwegen, Jong Slovenië en Jong Bosnië & Herzegovina. Lovro Štubljar, doelman van Jong Slovenië, treft Jong Israël en Jong Oranje.

Vanuit de FC Groningen Opleiding zijn drie spelers opgeroepen voor interlands. Het gaat om Christopher Fafiani, Orlando Holder en Joakim Nevalainen.

FC Groningen komt pas op zondag 11 oktober weer in actie. De selectie gaat dan naar Rotterdam voor de competitiewedstrijd tegen Excelsior.