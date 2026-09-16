Academiegebouw donderdag oranje verlicht voor World Patient Safety Day

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wordt donderdag oranje verlicht vanwege World Patient Safety Day. Met de internationale dag vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aandacht voor patiëntveiligheid.

De RUG is via de medische faculteit en het UMCG betrokken bij medisch onderzoek en patiëntveiligheid. Met de oranje verlichting sluit de universiteit aan bij internationale initiatieven waarbij markante gebouwen op World Patient Safety Day oranje worden verlicht.

De WHO richt zich dit jaar op veilige zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Onder meer de risico’s van langdurig en gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen krijgen aandacht.Bij mensen met chronische aandoeningen is het belangrijk dat medicatie zorgvuldig wordt voorgeschreven, bewaakt en geëvalueerd.