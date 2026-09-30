Aantal fietsdiefstallen in Groningen flink toegenomen

Foto Andor Heij Fietsenstalling Haren

In de gemeente Groningen zijn dit jaar tot nu 2.352 fietsdiefstallen geregistreerd. Dat zijn er 304 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

Het gaat niet alleen om diefstal van gewone fietsen, maar ook van brom- en snorfietsen. Vooral in studentensteden is het aantal fietsdiefstallen dit jaar sterk gestegen. De grootste absolute stijging plaats in Groningen, Utrecht, Delft, Maastricht en Enschede. Ondanks dat het aantal diefstallen in Amsterdam en Rotterdam daalde, blijven het wel de twee gemeenten met de meeste fietsdiefstallen van ons land.

In totaal werden in ons land dit jaar tot nu toe 65.479 fietsen gestolen. Dat is een toename van 1,56 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De minste fietsdiefstallen vinden plaats in januari, de meeste in juli.

Nick Brendel van Overstappen.nl. “Ondanks dat mensen de zomerperiode zien als de fijnste tijd om te fietsen, is het ook het moment waarop de kans op diefstal het hoogst is. Een ART-goedgekeurd tweede slot blijft juist in de zomer cruciaal.”