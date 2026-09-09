Aanpak Meerweg in Haren stuk duurder dan voorzien door problemen met fundering

Foto (bewerkt) via Google Maps - Streetview

De herinrichting van de Meerweg in Haren valt een stuk duurder uit dan de gemeente twee jaar geleden verwachtte. Het weggedeelte tussen de Nesciolaan en de Westerse Drift blijkt een slechte fundering te hebben, waardoor die volledig moet worden vervangen.

De gemeente trok in 2024 nog 524 duizend euro uit voor de aanpak van dit deel van de Meerweg. Uit onderzoek blijkt nu dat de fundering onder de hele weg in slechte staat verkeert. Ook de asfaltconstructie moet daarom volledig worden vervangen. Voor de extra werkzaamheden is nog eens 691.500 euro nodig. Daarmee komt het bedrag voor de herinrichting uit op ruim 1,2 miljoen euro.

De gemeente wil de werkzaamheden meteen aangrijpen om een hemelwaterriool aan te leggen, omdat bewoners bij hevige regenbuien regelmatig wateroverlast hebben. De aanleg van het riool valt buiten het bedrag voor de herinrichting en kost naar schatting 320 duizend euro.

Het oorspronkelijke plan voor de Meerweg blijft verder overeind. De brede, rechte weg moet plaatsmaken voor een inrichting die beter past bij de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De gemeente wil de weg versmallen en snelheidsdrempels en groenvakken met bomen aanleggen.