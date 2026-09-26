Aanpak flessenhals Meppel en Nedersaksenlijn op losse schroeven

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De beloofde aanleg van de Nedersaksenlijn en de aanpak van spoorknooppunt Meppel staan op losse schroeven. Dat heeft minister Vincent Karremans (VVD) van Infrastructuur vrijdag laten weten na afloop van de ministerraad, zo meldt het ANP. Onderhoud aan de bestaande infrastructuur krijgt daarbij de voorrang.

Om te bepalen welke nieuwe infrastructurele projecten wel doorgaan, introduceert het kabinet over drie weken een ‘afwegingskader’ met een getalsmatig puntensysteem. Karremans wil zo de keuzes ‘objectiveren’ en een einde maken aan de traditionele Haagse lobby van wethouders en gedeputeerden.

Miljardentekort

De uitspraken van de minister zijn een gevolg van een financieel gat: het kabinet komt tientallen miljarden euro’s tekort voor het achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en spoorlijnen. Om die gaten te dichten, worden alle nieuwbouwplannen opnieuw gewogen.

Voor het Noorden is dat een hard gelag. Spoorknooppunt Meppel geldt al jaren als een flessenhals die veel vertragingen veroorzaakt op het spoor richting Groningen en Leeuwarden. Om dit te verbeteren was er een bedrag van 175 miljoen euro gereserveerd. Nog geen jaar geleden gaf het Rijk bovendien het startsein voor de Nedersaksenlijn, de directe spoorverbinding die Groningen via Veendam met Emmen moet verbinden.

Lelylijn

In het Noorden wordt er door politici uitgekeken naar het ‘afwegingskader’ waarbij er zorgen zijn dat eerdere beloftes nu niet doorgaan. Daarbij wordt er verwezen naar de Lelylijn. Toen het vorige kabinet debatteerde over de Voorjaarsnota werd het potje van 3,4 miljard euro voor deze spoorlijn van Groningen via Drachten en Heerenveen naar Lelystad verdeeld over twee andere projecten. Twee miljard ging naar de Nedersaksenlijn en ook ging er geld naar Meppel en de aanpak van de Afsluitdijk.

Minister Karremans erkent dat hij “lastige gesprekken” voert met regionale bestuurders, maar houdt voet bij stuk: “Tegelijkertijd merk ik ook bij veel bestuurders dat zij snappen dat je eerst aan vernieuwing en onderhoud moet doen.” Over drie weken moet het nieuwe afwegingskader duidelijk maken welke projecten definitief sneuvelen.