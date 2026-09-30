Dokters geven uitleg op de basisschool

Kinderarts Dorien Blommaert tijdens een Doktersdate - Foto via UMCG

Tientallen dokters van het UMCG gaan elk jaar rond deze tijd op bezoek bij basisscholen in Stad en Ommeland. Tot voor kort heette het ‘Doktersdates’, nu heet het ‘Zorghelden in de klas’.

De dokters geven uitleg over hun werk, praten over gezondheid en geven voorlichting over bijvoorbeeld de gevaren bij vapen. De lessen zijn volledig afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van de kinderen van groep 1 t/m groep 8. De artsen sluiten aan bij het gezondheidsthema van de klas. Of het nu over hersenen, darmen, bewegen, voeding, slaap of de huisarts gaat – er wordt voor een passende specialist gezorgd.

Interactie staat centraal: kinderen mogen bijvoorbeeld zelf een operatie uitvoeren, puzzelen met het menselijk lichaam, elkaars hartslag beluisteren of een quiz doen.

Nieuw dit jaar is dat de dokters ook naar een nieuwkomersklas en een plusklas gaan; de laatste is een klas voor hoogbegaafde kinderen.