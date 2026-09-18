Forum besteedt week lang aandacht aan verboden boeken

Foto via Forum Groningen

Het Forum staat de komende twee weken in het teken van de Week van het Verboden Boek. In de Forumbibliotheken is aandacht voor boeken die ergens ter wereld onder druk staan en voor het belang van vrije toegang tot informatie.

In sommige landen verdwijnen boeken met verhalen die kritische vragen stellen, ontregelen of stemmen laten horen die onder druk staan, uit bibliotheken en scholen. Volgens het Forum krijgt ook in Nederland krijgt één op de zeven auteurs te maken met agressie en bedreiging. Genoeg reden om stil te staan bij het vrije woord, stelt het Forum. Onder meer om Het Achterhuis, Wicked, De Da Vinci Code en Persepolis, maar ook Winnie de Poeh, The Hobbit en Bambi staan ergens ter wereld op een lijst met verboden boeken.

In alle Forumbibliotheken komen thematafels met boeken die op een bepaald moment of op een bepaalde plek werden bekritiseerd. Aan de Nieuwe Markt staat een installatie met verboden boeken en uitleg over waarom deze boeken onder druk staan.

Tijdens de week organiseert Forum Groningen verschillende activiteiten. Komende zondag 15.30 uur wordt de documentaire The Librarians vertoond, gevolg door een nabespreking. Woensdag om 19.30 uur vindt een speciale editie van de Silent reading party plaats. Deelnemers lezen samen als protest tegen censuur.

De week volgende week zondag (27 september) om 14.30 uur afgesloten met een speciale editie van Het boek was beter!. Daarin staat V for Vendetta centraal. Deze graphic novel waarop de film is gebaseerd, werd in de Verenigde Staten op meerdere scholen uit het lesprogramma en uit bibliotheken verwijderd vanwege geweld en naaktheid.