Vrijdag wisselvallig met zon en wolkenvelden

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Na een grijze dag met hier en daar een bui, heeft Groningen de komende dagen weer meer kans op zonneschijn. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan we een wisselvallig weekend tegemoet met een rijke diversiteit aan weersomstandigheden.

Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het wordt 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. In de nacht volgt wat lichte regen bij 14 graden.

Zaterdag is het overwegend bewolkt en valt er nu en dan (lichte) regen. Er wordt milde lucht aangevoerd en de maximumtemperatuur schommelt rond 19 graden. Zondag neemt de kans op neerslag wat doe. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het 18 graden. Op beide dagen staat er een matige wind uit westelijke richtingen, windkracht 4.

Na het weekend breidt een hogedrukgebied vanuit Bretagne zich uit naar onze omgeving. De kans op neerslag neemt snel af en de wind gaat na maandag aan de ketting, maar de rol van de zon is vooralsnog onzeker.