Stal met politiepaarden gaat weg uit Stad

foto: Bob de Vries

Eind van dit jaar vertrekt de manege met politiepaarden van de Sontweg in Groningen naar Haskerhorne in Friesland. Dat schrijft RTV Noord. De stal moet verhuizen vanwege de komst van de nieuwe woonwijk Stadshavens.

Op dit moment staan er tien politiepaarden en vijf opleidingspaarden in de stal aan de Sontweg. In de afgelopen decennia zijn er op deze plek honderden politieruiters opgeleid. De ruiters worden door heel het land ingezet, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, festivals of grote feesten.

De politie laat aan RTV Noord weten dat de verhuizing geen gevolgen heeft voor de inzet van politieruiters in Groningen. Per activiteit of incident wordt vaak van tevoren al bekeken en besloten hoeveel politiepaarden nodig zijn. Daarnaast valt de politie te paard onder de landelijke energie en niet specifiek een bepaalde regio.