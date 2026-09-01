1H: Forse zege Be Quick 1887, valse start PKC’83, remise Velocitas

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

De Groninger clubs in de eerste klasse H presteerden zaterdag wisselend in de eerste competitiewedstrijd, Be Quick 1887 won fors, Veloctias 1897 speelde gelijk en PKC’83 verloor.

Be Quick startte uitstekend met een forse 6-1 thuiszege op Drachtster Boys en is daarmee de eerste koploper in deze klasse. Bij rust stond het sterkere Be Quick al met 4-0 voor. Doelpunten kwamen van Vincent Pichel (twee keer), Matthias Jones, Bram Duijker, Robbin van Kooten en Pim Veltink.

Het uit de vierde divisie gedegradeerde PKC’83 maakte een valse start. In Leeuwarden werd met 3-1 verloren van Blauw Wit’34. Bij een 3-0 achterstand redde Henrico van der Vegt de Groningse eer.

Velocitas speelde in Assen met 1-1 gelijk tegen het gepromoveerde Achilles 1894. Voor de rust kregen beide ploegen aardig wat mogelijkheden en Stan Haanstra opende de score voor Achilles. Twee minuten na de pauze maakte Jesse Bosgraaf op fraaie wijze de gelijkmaker. Het spel golfde daarna op en neer met enkele kansen voor beide ploegen, maar het bleef 1-1.

Volgende week speelt Be Quick uit bij VKW. Velocitas ontvangt Buitenpost en PKC krijgt Workum op bezoek.