Zwembad Ten Boer draait goed seizoen: “Wie wordt de 33.333ste bezoeker?”

Foto: zwembad De Blinkerd

Hoewel het zwemseizoen in Ten Boer nog ongeveer drie weken duurt, kan er nu al gesproken worden van een geslaagd jaar. Naar alle waarschijnlijk kan zwembad De Blinkerd op korte termijn de 33.333ste van dit seizoen verwelkomen.

“Het seizoen was voor De Blinkerd een succes qua bezoekersaantallen”, meldt een woordvoerder van het zwembad. “In de afgelopen weken mochten we al de 30.000ste bezoeker verwelkomen. Het seizoen kenmerkte zich door korte periodes met koeler weer, maar vooral door lange periodes waarin de temperatuur opliep tot wel 30 graden. Kortom: tevreden gezichten bij het bestuur, de lifeguards en alle andere vrijwilligers.”

Vorig jaar bleef het aantal bezoekers steken onder de 30.000, terwijl het bad het jaar daarvoor 35.000 bezoekers trok. Met nog drie weken te gaan tot de seizoensafsluiting is de vraag wat er dit jaar nog in zit. “Het aantal van 30.000 bezoekers is inmiddels ruim overschreden. We verwachten tot de sluiting van het bad op 5 september zeker nog de 33.333ste bezoeker te verwelkomen. Voor die specifieke persoon ligt er een mooie verrassing klaar: een gratis abonnement voor het zwemseizoen van 2027.”

Warme zomer

Het mooie weer van de afgelopen maanden speelt het zwembad in de kaart bij het succes. In mei lag de gemiddelde temperatuur op het KNMI-weerstation in Eelde op 13,3 graden (tegenover 12,5 graden normaal). In juni en juli lag het gemiddelde op respectievelijk 18,1 en 18,2 graden (normaal 15,4 en 17,5 graden). Ook de maand augustus scoort tot dusver goed: met gemiddeld 19,1 graden over de eerste zeventien dagen ligt de temperatuur ruim boven het normaal van 17,3 graden.