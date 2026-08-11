Zwembad Hoogkerk verruimt openingstijden vanwege tropische hitte

Het openluchtzwembad in Hoogkerk verruimt de komende dagen de openingstijden. Aanleiding is het zomerse weer, waarbij er later in de week tropische temperaturen worden verwacht.

“Het kwik gaat flink omhoog, dus verruimen we onze openingstijden”, laat een woordvoerder van het zwembad weten. “Op woensdag, donderdag en vrijdag openen we de deuren al vroeg in de ochtend voor de vroege zwemmers.”

Op alle drie de dagen kan er van 07.00 tot 10.00 uur al een frisse duik worden genomen. Na een korte pauze gaan de deuren om 13.00 uur opnieuw open. Op woensdag is het bad vervolgens geopend tot 21.00 uur, op donderdag tot 18.00 uur en op vrijdag tot 20.00 uur.

Tropisch

De temperatuur zit de komende dagen flink in de lift. Woensdag wordt het met 24 graden al aangenaam warm, maar donderdag wordt het al tropisch met temperaturen tussen de 29 en 31 graden. Vrijdag doet er nog een schepje bovenop: het kan dan lokaal zelfs 34 graden worden. Op alle dagen krijgt de zon volop ruimte.