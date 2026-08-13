Zware blessure bij nieuwe aanwinst Malcolm Jeng

Foto: FC Groningen

Malcolm Jeng, enkele weken geleden nog aangetrokken door FC Groningen, is woensdag vermoedelijk zwaar geblesseerd geraakt.

De 21-jarige verdediger liep de blessure op tijdens de training. Waarschijnlijk gaat het om een kwetsuur aan de achillespees. Eenzelfde soort blessure hield hem vorig jaar bij Feyenoord maanden aan de kant. De jonge Zweed staat onder contract bij het Franse Stade de Reims en werd vorig seizoen verhuurd aan Feyenoord. De vrees bestaat dat hij dit jaar niet meer in actie komt. Jeng heeft inmiddels een medisch onderzoek ondergaan.

Drama voor gezin Mats Seuntjens.

Middenvelder Mats Seuntjens, vorig seizoen nog contractspeler van FC Groningen, heeft woensdag droevig nieuws gedeeld. Seuntjens en zijn partner hebben vorige week hun pasgeboren dochtertje verloren. Daarom was hij vrijdag afwezig bij het uitduel van zijn nieuwe club NAC Breda tegen TOP Oss.

Bjorn Meijer naar Sampdoria

Bjorn Meijer, opgeleid bij FC Groningen, verlaat Club Brugge. De 23-jarige vleugelverdediger heeft een contract getekend tot medio 2030 bij Sampdoria. Hij speelde tot 2022 bij de FC.