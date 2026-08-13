Zorgorganisatie ZINN gaat aan de slag met zorgrobot Tessa

Foto: Tinybots

ZINN is één van de eerste twee organisaties in ons land waar een koppeling tussen leefpatroonmonitoring van Sensara en zorgrobot Tessa van Tinybots succesvol is afgerond.

De technologie van beide organisaties detecteert risico’s bij cliënten thuis en komt bovendien direct in actie zonder dat daar meteen zorgmedewerker voor nodig is. Dat betekent: minder ongeplande zorgmomenten en meer rust en zelfredzaamheid bij cliënten.

De sensoren van Sensara herkennen veranderingen in dag en nachtritme, beweging en routines. Het kan gaan om een onrustige cliënt die ’s nachts niet terugkeert naar bed, een toiletbezoek overslaat, langdurig stilzit of onvoldoende eet of drinkt.

Bij een afwijking geeft het systeem automatisch een seintje aan zorgrobot Tessa. Die stuurt de cliënt dan rechtstreeks een gesproken bericht of herinnering. Daarmee wordt menselijk ingrijpen vaak voorkomen of uitgesteld. Bij succes kan de technologie landelijk worden uitgerold.