‘Zondag veel zon, dinsdag tropische temperaturen’

Foto: Joris van Tweel

Het is de komende dagen volop zomer. De zon laat zich vaak zien en op dinsdag zijn er tropische temperaturen mogelijk waarbij het 31 of 32 graden wordt.

Zondag is er in de ochtend eerst nog wat bewolking mogelijk, maar al snel komt de zon tevoorschijn. Overdag krijgt de zon veel ruimte, mogelijk ontstaan er in de middag wat stapelwolken. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting, later draaiend naar het oosten, wordt het 25 of 26 graden. In de nacht naar maandag is het helder en ligt de minimumtemperatuur rond de 17 graden.

Op maandag is er eerst wat bewolking, maar in de ochtend krijgt de zon steeds meer ruimte. Het blijft droog. Het wordt 28 of 29 graden. Mogelijk kan lokaal de 30 graden worden bereikt.

Dinsdag laat hetzelfde weerbeeld zien: in de ochtend is er wat bewolking, maar al snel breekt de zon door. Dan wordt het 31 of 32 graden. Mogelijk kan er in de late middag of avond een onweersbui ontstaan. Ook daarna blijft de zomer in het zadel zitten, waarbij er op woensdag veel ruimte is voor de zon: dan wordt het 26 of 27 graden.