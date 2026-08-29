Zondag bewolkt en buien, ook komende dagen wisselvallig en kans op onweer

Foto: Joris van Tweel

Fraai en zonnig zomerweer hoeven we de komende dagen niet te verwachten. De bewolking heeft de overhand en regelmatig vallen er buien.

Zondag is het hoofdzakelijk bewolkt, al komt zo nu en dan de zon even tevoorschijn. Lokaal vallen er verspreid over de dag buien. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 21 tot 22 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft het wisselend bewolkt. In de tweede helft van de nacht neemt de kans op een bui toe, waarbij ook onweer mogelijk is. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden.

Op maandag verandert er weinig aan het weerbeeld. De bewolking overheerst en er is hooguit af en toe een glimp van de zon te zien. Er trekken geregeld buien over het gebied, die lokaal stevig kunnen uitpakken met kans op onweer. Er waait een matige wind uit het westen en het wordt merkbaar koeler met 18 of 19 graden.

Dinsdag is er wat meer ruimte voor de zon, maar het blijft niet droog: ook deze dag vallen er verspreid over de dag buien. De temperatuur komt opnieuw uit op 18 tot 19 graden.