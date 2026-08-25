Zomerse temperaturen op woensdag en donderdag, daarna toenemende kans op onweer

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Na zomerse temperaturen op woensdag en donderdag doet de temperatuur daarna weer een stapje terug.

Woensdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich geregeld zien, maar er is ook bewolking. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting wordt het 23 of 24 graden. In de nacht van woensdag op donderdag is het wisselend bewolkt en koelt het af naar zo’n 16 graden.

Op donderdag begint de dag met zonneschijn, maar er is ook bewolking. In de middag neemt de bewolking verder toe en kunnen er regen- en onweersbuien ontstaan. Ook in de avond blijft de kans op buien aanwezig. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting wordt het 25 of 26 graden.

Vrijdag verandert er weinig. De zon laat zich zien, maar verspreid over de dag komen er regen- en onweersbuien voor. De wind is zwak en komt uit verschillende richtingen. Het wordt 22 of 23 graden. Ook in het weekend wordt het weerbeeld bepaald door buien die verspreid over de dag vallen.