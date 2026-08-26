Zomerse donderdag maakt plaats voor regen- en onweersbuien

Foto: Joris van Tweel

Na een warme donderdag neemt in de avond en tijdens de nacht naar vrijdag de kans op onweersbuien toe. Ook het weekend verloopt wisselvallig met een aaneenschakeling van zon en buien.

Donderdag krijgt de zon veel ruimte, al trekken er ook wolkenvelden over. Pas tegen de avond stijgt de kans op een paar onweersbuien. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt warm met 26 tot 27 graden. In de nacht naar vrijdag koelt het nauwelijks af. De minimumtemperatuur ligt rond de 18 of 19 graden. Dan kunnen er lokaal stevige onweersbuien vallen met veel neerslag in korte tijd.

Vrijdag begint wisselend bewolkt, maar vrijwel droog. In de loop van de middag ontstaan er opnieuw onweersbuien met kans op flink wat neerslag. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt 23 of 24 graden.

Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Verspreid over de dag vallen er enkele buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Zondag laat de zon zich wat vaker zien, al vallen er dan verspreid over de dag ook enkele buien. Het kwik tikt dan de 21 graden aan.