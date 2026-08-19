Zomerkermis gaat deze woensdag los

Foto: Sebastiaan Scheffer

Hoewel Groningens Ontzet (oftewel Bommen Berend) pas op 28 augustus plaatsvindt, gaat de zomerkermis deze woensdag al open.

De kermis duurt niet minder dan tien dagen, tot en met vrijdag 28 augustus, en beperkt zich tot de Grote Markt. Op maandag 24 augustus tussen 13.00 en 16.00 uur is de kermis prikkelarm – dus met veel minder lawaai.

Groningen viert ieder jaar rond de 28e augustus het einde van het beleg van de stad door Bommen Berend, de bisschop van Münster en zijn troepen in 1672. Op het programma staan lezingen, een openluchtconcert van het NNO, een kranslegging, een markt op de Hoge der A en de Westerhaven, de traditionele paardenkeuring op de Ossenmarkt en het vuurwerk boven de Zuiderhaven.

Het uitgebreide programma is te vinden op de website volksvermakengroningen.nl .