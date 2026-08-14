Zoek je nog meubels voor je studentenkamer? Dinsdag kun je ze gratis afhalen op de Ossenmarkt

Studenten kunnen komende dinsdag van 10.30 tot 15.00 uur gratis meubels ophalen tijdens het eerste Meubelfestival op de Ossenmarkt.

Deze zomer zamelden afvalbrengstations stoelen, tafels, kasten, bureaus en lampen in die nog prima een tweede ronde mee kunnen.

Met het Meubelfestival wil Groningen Afvalvrij voorkomen dat bruikbare meubels onnodig worden weggegooid. Ook wil de organisatie studenten helpen om hun kamer betaalbaar in te richten en nieuwe studenten kennis laten maken met hergebruik en tweedehands alternatieven.