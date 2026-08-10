Zilver voor Jorinde van Klinken op EK Atletiek (update)

Jorinde van Klinken - Foto via Sport050

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft maandagavond zilver gewonnen op de eerste dag van het EK Atletiek in het Engelse Birmingham. Goud was er voor Jessica Schilder uit Volendam.

De 26-jarige Van Klinken verbeterde in de eerste van zes pogingen haar eigen persoonlijke record tot 19 meter 64. De wereldkampioene en grote favoriet Jessica Schilder bevestigde haar faam door nog een stuk verder te stoten. In haar eerste poging kwam ze tot 19 meter 81, gevolgd door 20.09, 20.52 en in haar laatste poging zelfs 20 meter 73.

Voor Jorinde van Klinken was de strijd na die explosies van Schilder eigenlijk gestreden. Goud zat er niet in. In poging twee haalde ze 19 meter 34. Haar laatste vier pogingen leverden niets op. Maar ze heeft meer ijzers in het vuur: ze is de grote favoriet bij het discuswerpen, dat later deze week wordt gehouden. Dat zou een tamelijk unieke prestatie zijn, want het winnen van medailles bij de combinatie kogelstoten – discuswerpen is zeldzaam.

En zo leek de uitslag van dit EK heel erg op dat van 2024, toen Schilder en Van Klinken eveneens goud en zilver wonnen. “Ik ben gigantisch blij,” zei Van Klinken voor de camera van de NOS. “Ik kan het bijna niet geloven. Ik ben bijna twee weken behoorlijk ziek geweest. Mijn doel voor vandaag was een PR en een top-drie notering. Vandaag voelde ik me al beter, maar dat is, denk ik, ook een mentale kwestie. Ik hou mezelf gewoon voor de gek.”