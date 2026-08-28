Zes maanden jeugddetentie voor verkrachting minderjarig meisje in Stad

Foto: Joris van Tweel

Een 22-jarige man is donderdag veroordeeld voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Groningen. Hij krijgt zes maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De verkrachting vond plaats op 3 maart 2024 in een woning in Stad. Het meisje wist de avances van de man eerst nog af te slaan terwijl ze wakker op bed lag. Maar nadat ze was gaan slapen, volgde alsnog onvrijwillige seks met de veroordeelde man. Het meisje verklaarde dat ze daardoor wel wakker werd, maar van angst niet meer wist wat ze moest doen. Volgens de rechtbank kon het meisje zich door het onverwachte handelen van de man redelijkerwijs niet verzetten, terwijl ze kort daarvoor al duidelijk had gemaakt dat ze niet van zijn seksuele avances was gediend.

Hoewel de man ten tijde van de verkrachting 19 jaar was, paste de rechtbank het jeugdstrafrecht toe. Volgens de rechtbank vertoont hij kinderlijker gedrag dan op basis van zijn leeftijd kan worden verwacht en functioneert hij op verstandelijk beperkt niveau. Na zijn straf moet de man eveneens meewerken aan een behandeling en mag hij geen contact hebben met het slachtoffer en haar familie.

De rechtbank spreekt dezelfde man vrij van een tweede zedenzaak. Een ander 14-jarig meisje beschuldigde de man ervan dat hij haar in een pashokje tot seksuele handelingen had gedwongen. De rechtbank vindt ook haar verklaring betrouwbaar, maar vindt dat er onvoldoende onafhankelijk steunbewijs voor haar verhaal is. Daarom kan de man in die zaak niet worden veroordeeld.