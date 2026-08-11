Zeldzame zonsverduistering op komst: “Zoek de hoogte op of een gebied waar niets is”

Een groot deel van de zon verdwijnt woensdagavond achter de maan. Vanuit Groningen is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien waarbij ongeveer 90 procent van de zon wordt bedekt. Volgens Reynier Peletier, hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, is zo’n grote zonsverduistering in Nederland een zeldzaam verschijnsel.

“Dit komt niet vaak voor. Misschien één keer in de tien of twintig jaar”, vertelt Peletier. De verduistering zorgt volgens de hoogleraar niet alleen voor een bijzonder zichtbare zon. Ook het licht om ons heen verandert. “Het is een beetje een schemering. In plaats van dat het licht gelig is, zoals overdag, wordt het een stuk blauwer en grijzer en donker. Het is een heel raar soort kleur, iets wat je niet vaak ziet.”

Wie de zonsverduistering wil bekijken, moet wel rekening houden met de lage stand van de zon. Tijdens het hoogtepunt staat de zon slechts enkele graden boven de horizon. “Als je op de Grote Markt gaat staan zul je hem waarschijnlijk niet zien”, legt Peletier uit. “Je moet óf de hoogte in, dus een hoog gebouw bijvoorbeeld, óf naar een groot gebied nodig waar niks is, bijvoorbeeld Lauwersoog.”

Veilig kijken

Wie de eclips wil bekijken, moet dat wel met de juiste bescherming doen. Rechtstreeks naar de zon kijken kan ernstige schade aan de ogen veroorzaken. “Speciale eclipsbrillen zorgen ervoor dat het licht van de zon een factor tienduizend of zo wordt gedimd. Het is ontzettend gevaarlijk om zo met het blote oog in de zon te kijken. Doe dat dus nooit”, waarschuwt Peletier.

Zelf is Peletier vooral benieuwd naar de verandering van het licht tijdens de verduistering. Hij vergelijkt het met het moment waarop er een zware onweersbui aankomt en het plotseling donker wordt. “Zoiets denk ik dat we gaan beleven. En dat terwijl de hemel dan helemaal open is”, zegt Peletier verwonderd.

Wie woensdagavond een glimp van de zonsverduistering wil opvangen, doet er dus goed aan een plek met vrij uitzicht op de horizon te zoeken én een eclipsbril mee te nemen.