Zandzakken en hekken moeten stoepfietsers op de Korreweg tegenhouden

Foto: Rieks Oijnhausen

Om de stoep aan de Korreweg veiliger te maken, heeft de aannemer zandzakken en hekken geplaatst die stoepfietsers tegen moeten houden. Daarmee is gehoor gegeven aan de klachten van omwonenden die onlangs bij OOG aan de bel trokken.

“Toen ik met de hond naar buiten ging, werd ik bijna aangereden”, vertelde een bewoner ruim een week geleden. “Mijn vrouw overkwam even later hetzelfde toen zij de voordeur uitstapte. Ook scooters rijden hier met hoge snelheid over de stoep. Straks is op de heringerichte Korreweg de auto ’te gast’, maar tijdens deze verbouwing is de voetganger op zijn eigen stoep te gast.”

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Fietsers en scooterrijders rijden over het trottoir. Foto: Joris van Tweel Zandzakken en hekken moeten hen nu tegenhouden. Foto: Rieks Oijnhausen

Fietsstraat

Twee weken geleden begon een nieuwe fase van de herinrichting van de Korreweg. De straat wordt bij deze werkzaamheden omgebouwd tot een groene fietsstraat waar de fietser voorrang krijgt en de auto te gast is. Tijdens deze fase is het weggedeelte tussen de rotonde met de J.C. Kapteynlaan en het Floresplein afgesloten. Fietsers worden officieel omgeleid via de Oosterhamriklaan, de Oosterhamrikkade, de Zaagmuldersbrug en het Wielewaalplein. Maar in de praktijk kozen fietsers en scooterrijders er vooralsnog voor om de kortste route te nemen: het trottoir.

Het probleem kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder deze zomer was de Korreweg afgesloten tussen de kruising met de Singelweg en de rotonde bij de Sumatralaan. In juni deelden handhavers binnen enkele uren ruim zeventig boetes uit aan stoepfietsers, nadat er eerder al een middag waarschuwingen waren uitgedeeld. “Die zeventig boetes bewijzen dat dit geen incident is”, liet de bewoner weten. “De gemeente weet precies wat er gebeurt wanneer deze drukke fietsroute wordt afgesloten. Dan kun je bij een volgende fase niet opnieuw afwachten tot het misgaat.”

Bulkzakken met zand

Tegelijkertijd werd er een oproep gedaan om te handhaven, maar ook om barrières te plaatsen op de plekken waar fietsers het trottoir oprijden. Daar is nu gehoor aan gegeven. Op de stoep zijn bulkzakken met zand geplaatst. Ook zijn er hekken neergezet die fietsers en scooterrijders moeten ontmoedigen om voor de kortste route te kiezen.