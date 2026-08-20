Woningbouwplannen? Meld je vóór 1 september aan voor een stroomaansluiting

Foto: Johannes Rienks

Wie binnen tien jaar concrete plannen heeft voor woningbouw in de gemeente Groningen, dient zich uiterlijk 1 september van dit jaar aan te melden bij de gemeente.

De oproep geldt voor alle initiatiefnemers (projectontwikkelaars, woningcorporaties, ondernemers of particulieren) die concrete plannen hebben voor woningbouw binnen de gemeente. Door de drukte op het stroomnet is het belangrijk om vroeg duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden.

Vanaf 1 oktober van dit jaar kan de gemeente woningbouw- en scholenbouwprojecten die nog geen huisnummer hebben alvast aanmelden bij netbeheerder Enexis. Zo wordt eerder duidelijk of er ruimte is op het stroomnet voor uw project.

De regeling geldt voor nieuwbouw van woningen of scholen, sloop en nieuwbouw, Het ombouwen van bestaande gebouwen naar woningen en uitbreiding van bestaande gebouwen met extra woningen.

Aanmelden kan dus tot en met 1 september. Een eerdere aanmelding (vóór 1 juli 2026) geeft geen garantie op een stroomaansluiting. Enexis bepaalt of en wanneer er ruimte beschikbaar is.