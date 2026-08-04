“Woensdag zomers warm, komende dagen koeler bij 22 graden”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De scherpe randjes van de hitte van de afgelopen dagen gaan verdwijnen. Woensdag wordt het nog zomers warm, maar op donderdag en vrijdag ligt de maximumtemperatuur rond de 22 graden.

Woensdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld met wat stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. De temperatuur loopt op naar 26 tot 27 graden. In de nacht naar donderdag is het wisselend bewolkt en koelt het niet verder af dan een graad of 18 tot 19.

Op donderdag is het broeierige weer voorbij. Het wordt 22 tot 23 graden. De zon krijgt flink wat ruimte, al trekken er af en toe ook wolkenvelden over. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen.

Vrijdag verandert er weinig aan dit weerbeeld: het blijft wisselend bewolkt. Bij een zwakke noordwestenwind schommelt de temperatuur rond de 21 à 22 graden. In het weekend zou het kwik echter zomaar eens opnieuw kunnen oplopen.