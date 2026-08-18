‘Woensdag bewolkt en buien, komende dagen vaker de zon’

Foto: Joris van Tweel

Warm zomerweer hoeven we de komende dagen niet te verwachten. Woensdag gaat grijs verlopen en ook de komende dagen blijft het niet droog. Wel krijgen we de zon weer wat vaker te zien.

Woensdag begint de dag bewolkt. Verspreid over de dag vallen er buien. Mogelijk kan aan het einde van de middag of in de avond de zon nog even tevoorschijn komen. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 19 of 20 graden. In de nacht naar donderdag is het helder en koelt het af naar zo’n 13 graden.

Op donderdag krijgt de zon wat meer ruimte. Wel kunnen er verspreid over de dag wat buien voorkomen, waarbij een klap onweer niet is uitgesloten. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het dan 20 of 21 graden.

Vrijdag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over de dag kan er een bui voorkomen, waarbij er opnieuw kans is op onweer. Bij een zwakke wind uit noordelijke richting wordt het dan 18 of 19 graden.