Wisselvallig weekend met buien en af en toe zon

Foto: Joris van Tweel

Het blijft de komende dagen wisselvallig in Groningen, met regelmatig buien, droge perioden en af en toe wat zon. Daarbij staat er behoorlijk wat wind en liggen de temperaturen overdag rond de 20 tot 22 graden.

Zaterdag is het overwegend bewolkt en vallen er verspreid over de provincie enkele buien. Tussendoor is er ruimte voor wat zon. De temperatuur loopt op naar ongeveer 21 tot 22 graden. Er staat een stevige westelijke tot zuidwestelijke wind.

De tweede dag van het weekend brengt weinig verandering. Wolken, buien en zonnige momenten wisselen elkaar zondag af. Vooral later op de avond en in de nacht naar maandag neemt de buienkans toe. De temperatuur komt opnieuw uit rond 21 tot 22 graden. De wind blijft uit westelijke richtingen waaien en is matig tot vrij krachtig.

Ook maandag blijft het buiig en passeert opnieuw een storing met regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag wordt het geleidelijk droger en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Een enkele bui blijft mogelijk. Overdag wordt het ongeveer 20 tot 21 graden. Vanaf dinsdag worden de nachten bovendien wat koeler, met temperaturen rond 12 tot 15 graden.