Winkeldieven ingerekend op Vismarkt na achtervolging vanuit Guldenstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Vismarkt zijn dinsdagmiddag twee winkeldieven aangehouden. Volgens een nieuwsfotograaf ter plaatse verzette één van de verdachten zich hevig tijdens zijn arrestatie.

De dieven hadden kort daarvoor hun slag geslagen bij een parfumerie in de Guldenstraat, waar ze werden betrapt door het winkelpersoneel. “De twee namen de benen, maar werden op de hielen gezeten door winkelbeveiligers”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Op de Vismarkt wisten de beveiligers het duo in de kraag te vatten. Eén van de verdachten liet zich echter niet zomaar inrekenen en stribbelde flink tegen.”

Ondertussen was ook de politie ingeseind. Agenten waren snel ter plaatse om de winkeldieven in de boeien te slaan. Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De aanhouding trok veel bekijks van publiek op het plein.