Windhaan keert volgende week terug op Martinikerk

Foto: Stichting Martinikerk Groningen via Facebook

De windhaan keert volgende week maandag terug op het hoogkoor van de Martinikerk. De terugplaatsing markeert het einde van drie maanden restauratiewerkzaamheden.

Tijdens de restauratie bleek dat de bekroning en de windhaan er aanzienlijk slechter aan toe waren dan vooraf gedacht. Daardoor waren aanvullende werkzaamheden en extra financiële middelen nodig. Een oproep om extra steun leidde volgens Binnenstadskerken tot spontane donaties.

Voordat de bekroning definitief terugkeert, plaatsen de betrokkenen een tijdscapsule in een van de vergulde bollen. Daarin komt een boodschap voor mensen die de Martinikerk in de toekomst onderhouden en behouden. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen en beschermheer van de Martinikerk, gaat volgende week maandagochtend mee omhoog in een hoogwerker om de haan terug te plaatsen.