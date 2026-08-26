Wijkvernieuwing of niet: inwoners voelen zich nog steeds vaker onveilig en hebben minder te besteden dan de rest

Foto: Jeen de Vos

Inwoners van wijken waar al jaren een langlopend gemeentelijk wijkvernieuwingsprogramma plaatsvindt, voelen zich nog steeds vaker onveilig, zijn nog steeds vaker eenzaam dan elders en blijven vaker moeite hebben om rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) Groningen.

In het OIS-onderzoek rond de ‘kwetsbare wijken’ (Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, de Indische buurt, De Hoogte, de Oosterparkwijk, Beijum/Lewenborg en De Wijert) onderzocht OIS welke groepen inwoners het vaakst te maken hebben met eenzaamheid, onveiligheidsgevoelens en moeite met rondkomen. Daarnaast zette OIS de wijken naast andere delen van de gemeente en maakte een vergelijking.

Het verschil in gevoel van veiligheid tussen de acht wijken en de rest van Groningen komt bij alle onderzochte groepen terug. In de acht wijken voelen mensen zich ook vaker eenzaam en hebben zij vaker moeite om rond te komen. Niet op alle punten zijn de acht wijken negatiever. Veel groepen vinden juist vaker dat hun buurt vooruitgaat dan mensen uit andere wijken.

Vooral arbeidsongeschikte inwoners hebben op meerdere punten vaker problemen. Zij voelen zich vaker eenzaam en onveilig en hebben vaker moeite om rond te komen. Ook zijn ze minder positief over hun woning, hun buurt en het gemeentebestuur.

Ook eenoudergezinnen hebben vaker problemen. Zij voelen zich vaker onveilig, hebben vaker moeite om rond te komen en vinden hun woning vaker niet geschikt. Vooral in de genoemde wijken zijn de verschillen groot. Jongeren voelen zich daarnaast vaker eenzaam en onveilig dan ouderen. Jongeren in de genoemde wijken voelen zich bovendien vaker onveilig dan jongeren in andere delen van Groningen.

Mensen die in een woning van een woningcorporatie wonen, ervaren vaker problemen dan andere inwoners van de acht woonwijken in Stad. Zij voelen zich vaker eenzaam en onveilig en hebben vaker moeite om rond te komen. Ook vinden ze hun woning vaker niet geschikt.

Alle onderzoeksresultaten zijn terug te lezen op deze pagina.