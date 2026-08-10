Wijkvereniging Vinkhuizen organiseert zwerfafval-opruimactie

Elke derde van de maand organiseren Wijkoverleg Vinkhuizen en Samen Sterk Vinkhuizen een schoonmaakactie. Twee uur lang worden de handen uit de mouwen gestoken om afval te ruimen in de wijk.

Vinkhuizen heeft in het verleden te maken gehad met overlast door volle afvalcontainers en rondslingerend afval. Onder andere de gemeenteraad ontvang meerdere berichten over het rommelige aanblik van het winkelcentrum.

Eén keer per maand

Het is een terugkerende actie. De volgende opruimmomenten staan gepland op 19 augustus, 23 september, 21 oktober en 18 november tussen 14.00 en 16.00 uur. Mensen die willen helpen hoeven zich niet aan te melden en kunnen aansluiten wanneer ze willen.

Kijk voor meer informatie op deze website.