Wethouder Eikenaar sluit speelfestivalseizoen feestelijk af in Hoogkerk

Speelfestival 2026 in Groningen

Het speelfestivalseizoen 2026 wordt op donderdag 13 augustus feestelijk afgesloten door wethouder Eelco Eikenaar. Dat gebeurt bij BSV VHJ aan de Noorderstraat in Hoogkerk.

De Speeltuincentrale organiseerde deze zomer in tien Groningse wijken vierdaagse speelfestivals, speciaal voor kinderen die niet of nauwelijks op vakantie gaan. De festivals worden georganiseerd in samenwerking met buurt- en speeltuinverenigingen en andere wijkorganisaties. In iedere wijk ontstaat een uniek evenement vol spel, creativiteit en ontmoeting. Er wordt ook gezamenlijk gegeten.

Tijdens het speelfestival in Hoogkerk bouwen kinderen, samen met vrijwilligers en speelambassadeurs, een compleet timmerdorp. Donderdagmiddag beoordeelt Eikenaar samen met een buurtbewoner de timmerwerken. Aansluitend reiken zij twee prijzen uit: één voor het mooiste bouwwerk en één voor de groep die het beste heeft samengewerkt.

De speelfestivals worden financieel ondersteund door de gemeente Groningen en diverse maatschappelijke fondsen. Tegelijkertijd brengen de festivals buurtbewoners samen en versterken zij de verbondenheid in de wijk.