Werkzaamheden aan ring zuid van 25 augustus tot 19 september

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Combinatie Herepoort voert van 25 augustus tot 19 september werkzaamheden uit aan delen van de zuidelijke ringweg. Dat zorgt voor enige verkeershinder.

Het werk is nodig om te zorgen dat het asfalt in goede conditie blijft en de levensduur van het wegdek wordt verlengd. Ook worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de gevelplaten rondom de ring zuid. Om dat veilig te kunnen doen, zijn verschillende wegvakken en op- en afritten tijdens avond- en nachturen tijdelijk afgesloten.

Het wegdek heeft afgelopen winter extra te lijden gehad door periodes met sneeuw en ijzel. Op de ringwegen ligt zeer open asfaltbeton, een asfaltsoort die geluid reduceert en bijdraagt aan een prettigere leefomgeving voor omwonenden. Maar door de open structuur is ZOAB gevoeliger voor slijtage veroorzaakt door het weer. Op het ZOAB wordt nu een speciale beschermlaag aangebracht. Die zorgt ervoor dat het bindmiddel in het asfalt beter hecht aan de steenslag. Daardoor blijft het asfalt langer in goede staat.

De werkzaamheden starten dinsdag 25 augustus om 21.00 uur en eindigen zaterdag 19 september om 06.00 uur. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, wordt doordeweeks tijdens avond- en nachturen gewerkt.

Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke afsluitingen van rijstroken, op- en afritten en enkele wegvakken op en rond de zuidelijke ringweg. Verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven.