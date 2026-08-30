Welke boom staat in december op de Grote Markt? Zoektocht naar kerstboom van start

Foto: Joris van Tweel

Welke kerstboom staat in december op de Grote Markt? De Groningen City Club is zondag een zoekactie gestart naar de mooiste boom die hiervoor in aanmerking komt.

“De traditie dat er gezocht wordt naar een boom bestaat sinds 1965”, laat Erwin van den Bergh van de GCC weten. “We zoeken hierbij naar een boom die in een tuin te groot is geworden. Omdat binnen de stadsgrenzen van Groningen nauwelijks geschikte bomen staan en kappen daar niet is toegestaan, zoeken we nadrukkelijk in het ommeland en de provincie Drenthe.”

Zestien meter hoog

Van den Bergh vertelt dat er gezocht wordt naar een gezonde, volle Nordmann of zilverspar met een echte, klassieke kerstboomvorm en een minimale hoogte van zestien meter. “Omdat de boom in zijn geheel wordt weggehaald, moet de locatie goed bereikbaar zijn voor een grote hijskraan en dieplader. De professionele kap en het transport zijn volledig gratis.”

Mensen die denken een boom te hebben die in aanmerking komt, wordt gevraagd om foto’s te sturen naar de GCC. “Belangrijk daarbij is dat de foto’s gemaakt zijn vanuit de vier verschillende windrichtingen. Aanmeldingen, inclusief de foto’s, kunnen gemaild worden naar dit adres.”

Aanmelden tot eind oktober

Vorig jaar stond er op de Grote Markt een boom met een hoogte van 22 meter. Deze Nordmann-boom werd destijds gevonden in Eelde. In totaal werden er toen vijftien bomen aangeboden.

Aanmelden kan tot eind oktober. Voor deze datum is gekozen vanwege de doorlooptijd van de benodigde kapvergunning.