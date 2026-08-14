Waterskivereniging TSVG bestaat 40 jaar: ‘Ik ga er graag naar toe!’

Foto: Gerard Kobes aan het slalomskiën bij TSVG

TSVG, oftewel Tele Ski Vereniging Groningen, viert zondag haar 40-jarige bestaan. Dit wordt gevierd door iedereen uit te nodigen om kennis te maken met de vereniging.



Hoewel de vereniging de oudste waterski-vereniging van Nederland is, is de vereniging nog springlevend. TSVG is 4 dagen per week actief op het Grunopark, aan de Hoofdweg in Harkstede en dichtbij Meerstad. Daar wordt gewaterskied en gewakeboard. Er wordt niet gebruik gemaakt van een boot om dat te doen, maar met een soort skilift.

Voorzitter van TSVG, Gerard Kobes, was te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om te vertellen over het 40-jarig jubileum.

Wakeboarden en waterskiën

Bij Wakeboarden ga je over obstakels en worden spectaculaire tricks gemaakt, vertelt Kobes. Waterskiën bestaat uit drie onderdelen: slalomskiën, trickskiën en schansspringen. Het trickskiën is enigszins te vergelijken met wakeboarden, maar daarbij worden geen obstakels gebruikt en zijn de bewegingen vaak sneller. Een trickski is dan ook een stuk kleiner dan een wakeboard.

Bij het slalomskiën gaat de skiër om 6 boeien en probeert dat steeds sneller te doen. Als de topsnelheid is gehaald, dan wordt de lijn ingekort, om het nog moeilijker te maken om om de boeien te skiën.

Bij het schansspringen wordt met twee grote ski’s over een schans gesprongen. Om dat te kunnen doen moet de skiër flink snelheid maken, dat loopt soms wel op tot 80 km per uur! De andere disciplines doen het wat rustiger aan, vertelt Kobes. Zo gaat het trickskiën met 30 km/uur en het wakeboarden met 26 t/m 30 km/uur.

Erg gezellig

Kobes is al heel wat jaren verbonden aan de vereniging. Volgens hem is het waterskiën en wakeboarden een heel verslavende sport. Bovendien is er volgens hem een erg gezellige sfeer en hij gaat er daarom persoonlijk graag naartoe. En dat op maar 10 minuutjes rijden van de stad.

De vereniging is trouwens niet de eigenaar van de kabelskibaan. Die wordt geëxploiteerd door Break Out Grunopark. Dat is wel zo praktisch volgens Kobes, omdat de vereniging op vrijwilligers draait en je daar niet altijd van kunt verwachten dat die altijd aanwezig zijn om de baan te laten draaien, of om onderhoud te laten doen. Daarom huren zij, net als vele andere sportverenigingen, hun sportlocatie. Alleen niet in de vorm van een sporthal, maar in de vorm van een kabelskibaan.

Maak het zelf ook mee!

Iedereen kan daarom komende zondag kennis komen maken, van 9:00 tot 13:00 op de kabelskibaan van Break Out Grunopark in Harkstede. Er zijn diverse demonstraties en als je wilt kun je zelf ook het water op om het te proberen, maar dan moet je jezelf wel even van tevoren opgeven. Daarnaast worden er pannenkoeken gebakken en is er voor de kids een springkussen aanwezig. Alle informatie is te vinden op de site van TSVG.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio, te ontvangen in de ether op DAB+ en 106.6FM.