Waterschap: ‘Regen geeft wat verlichting, maar droogte blijft een probleem’

Foto: Joris van Tweel

De regen van afgelopen weekend heeft de droogte in Groningen en Drenthe iets verminderd. Toch blijft het neerslagtekort groot, stelt Waterschap Hunze en Aa’s.

In het gebied viel afgelopen weekend gemiddeld 5 tot 10 millimeter regen. Maar dat is nog lang niet genoeg om de droogte van de afgelopen periode te compenseren. In het gebied van Hunze en Aa’s moet nog 190 millimeter vallen om het tekort aan regenwater op te vangen. Deze week wordt meer neerslag verwacht en kunnen de waterstanden verder herstellen.

Door de regen gebruiken boeren minder water om hun land te beregenen. Op de meeste plekken zijn de waterpeilen daardoor weer redelijk op orde. Op plekken waar de waterstand eerder was gedaald, is volgens Hunze en Aa’s voorzichtig herstel zichtbaar.

IJsselmeerwater verdelen

Het waterpeil in het IJsselmeer is ondertussen verder gezakt. De stand ligt met NAP -0,31 meter onder de grens van het zomerpeil. Dinsdag overleggen de noordelijke waterschappen en Rijkswaterstaat over de verdeling van het beschikbare water. Ook bespreken ze welke maatregelen mogelijk nodig zijn om de watervoorraad goed te verdelen.

Via gemaal Dorkwerd voeren de waterschappen nog steeds 14 kubieke meter IJsselmeerwater per seconde aan om de waterstanden op peil te houden. De gemalen draaien nu gemiddeld op 80 procent van hun capaciteit. Vorige week draaiden ze nog maximaal. De waterschappen spoelen ook af en toe water naar zee om zout water terug te dringen. Vorige week gebeurde dat één keer bij Delfzijl. Maandag wordt daar opnieuw een kleine hoeveelheid water gespuid.

Inspecties

De waterschappen houden nu onder meer beken goed in de gaten. Door de hoge verdamping verdwijnt daar snel water. De bovenloopjes van bijvoorbeeld de Drentsche Aa beginnen droog te vallen. Door het huidige weer kan het kwelwater zich wel weer enigszins herstellen.

Ook droogtegevoelige dijken krijgen extra aandacht. Maandagmiddag volgt opnieuw een inspectie langs het Afwateringskanaal van Duurswold. Daarbij letten inspecteurs onder meer op scheuren, verzakkingen en andere tekenen van uitdroging.