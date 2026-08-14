Warmte maakt plaats voor koeler en wisselvalliger weer

Foto: Joris van Tweel

Het hete zomerweer maakt plaats voor een koeler en wisselvalliger weertype. Zaterdag kan lokaal nog een bui vallen, maar zondag blijft het droog. Na maandag neemt de kans op neerslag geleidelijk toe.

Met een matige noordenwind stroomt zaterdag koelere lucht binnen. De temperatuur komt uit rond 23 tot 25 graden. Er zijn zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en lokaal kan een bui vallen. Daarbij is een kleine kans op onweer.

Zondag zet de afkoeling door. Het wordt dan ongeveer 22 tot 23 graden. De dag verloopt overwegend droog en er zijn geregeld zonnige perioden.

Maandag blijft het rond 21 graden. Aanvankelijk is het nog grotendeels droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui geleidelijk toe. Vanaf dinsdag krijgt een westelijke stroming meer invloed. Het wordt dan wisselend tot zwaar bewolkt en er trekken regelmatig buien over. Met ongeveer 22 graden overdag blijft het vrij gematigd warm. In de nachten daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden.