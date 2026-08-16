Waarschuwing voor blauwalg in Springervijver Stadspark

Foto via IVN Groningen Drenthe

Er is blauwalg aangetroffen in de Springervijver in het Stadspark. Voor het openbare zwemwater geldt geen negatief zwemadvies, maar wel een waarschuwing voor mensen die er een frisse duik willen nemen.

Uit recente metingen van het waterschap is gebleken dat er blauwalg in het water zit. Zwemmen op deze plek kan leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten. De zwemzone in de Springervijver, die zich in het midden van de vijver bevindt en met boeien is afgezet, is sinds vorig jaar zomer geopend. Het is niet voor het eerst dat er blauwalg is aangetroffen: ook vorige zomer was dat het geval. Het waterschap controleert de waterkwaliteit van de officiële zwemplekken in de gemeente doorlopend.

De Springervijver is niet de enige plek met problemen. Ook voor de zwemlocatie Ruskenveen bij Hoogkerk, de Lettelberterplas en recreatieplas Kardinge geldt op dit moment een waarschuwing voor blauwalg. Voor De Lijte aan de zuidzijde van het Paterswoldsemeer en Meerwijck aan de noordzijde van het Zuidlaardermeer geldt zelfs een negatief zwemadvies. Vanwege de grote hoeveelheid blauwalg op die locaties wordt zwemmen daar uitdrukkelijk afgeraden.

Wat is blauwalg?

Blauwalgen zijn bacteriën die zich bij hoge temperaturen en veel zonlicht snel vermenigvuldigen. Stilstaand water en een lage waterstand vormen het ideale klimaat voor een zogeheten ‘blauwalgenbloei’. Tijdens zo’n bloei vormen de bacteriën een dikke, olieachtige drijflaag op het water. Omdat de onderlaag hiervan afsterft, komen er giftige stoffen (toxines) vrij. Dit leidt niet alleen tot gezondheidsklachten bij mens en dier, maar ook tot een acuut zuurstofgebrek in het water dat dodelijk kan zijn voor vissen. Blauwalg is vaak herkenbaar aan een groenblauwe of helderblauwe laag die op verf lijkt en op het water drijft.