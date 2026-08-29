Vrouwen FC Groningen geven Jong Heerenveen pak slaag

Foto Andor Heij. Atty Eelkema trainer vrouwen FC Groningen.

De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdagavond in de eerste competitieronde van de tweede divisie A in stadion Esserberg Jong Heerenveen over de knie gelegd. Het werd 7-1.

Hanna Stalmann maakte de eerste voor FC Groningen na 20 minuten. Heerenveen kwam langszij door Floorke de Boer. In de laatste vijf minuten voor rust ging het hard. River Waterham schoot de 2-1 binnen. Rikke Flusher kopte de derde voor Groningen in de touwen en Lisanne Dik benutte een strafschop.

Na 55 minuten tekende Lyanne Ydema voor de 5-1. Dik en Josephine Reukema maakten de zevenklapper voor FC Groningen compleet. FC Groningen is door de ruime winst de koploper in 2A, dat naast FC Groningen uit vijf jong-teams bestaat.