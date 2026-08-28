Vrijdagmiddag opnieuw ‘code geel’ in Groningen vanwege kans op stevige onweersbuien

Foto: Joris van Tweel

Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag opnieuw code geel afgegeven in Groningen. De waarschuwing geldt van 14.00 tot 20.00 uur vanwege een aantal flinke onweersbuien.

De onweersbuien trekken vrijdagmiddag van zuidwest naar noordoost over het land. In de vroege avond verlaten de buien onze provincie.

Bij de buien zijn windstoten mogelijk tot 75 kilometer per uur. Ook is er kans op hagel met een doorsnede tot 2 centimeter. Plaatselijk kan in korte tijd 20 tot 40 millimeter regen vallen. Daardoor kan lokaal wateroverlast ontstaan. Ook kunnen op sommige plaatsen boomtakken afbreken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden.