Vrijdag opnieuw een tropische dag

Foto: Lars Faber

Vrijdag zal nog tropisch zijn, maar het weekend zal een stuk koeler verlopen. Vanaf zaterdag neemt ook de kans op een bui(tje) toe.

Vrijdag wordt opnieuw een tropische zomerdag. Na een nacht met nog koele temperaturen rond de 16 graden stijgt de temperatuur in de ochtend algauw naar 25 graden. In de middag loopt de temperatuur verder op naar 34 graden bij een zwak tot matige zuidwest- naar later noordwestenwind.

Zaterdag is er geregeld zon, maar is er ook kans op een bui. De wind komt uit het noorden en zorgt ervoor dat de temperatuur niet boven de 24 graden komt.

Zondag blijft het grotendeels bewolkt en kan er plaatselijk een bui vallen. De temperatuur neemt nog een klein stapje terug naar 21 graden. In de komende week blijven de temperaturen rond de 22 graden en kan er af en toe regen of een bui vallen.